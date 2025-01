Golf PGA Tour | Manassero e Francesco Molinari impegnati a San Diego

Leggi su Sportface.it

Matteotornano protagonisti sul PGAper giocare il Farmers Insurance Open. Il torneo partirà domani, mercoledì 22 gennaio, a San, in California. L’evento, in scena su due differenti percorsi del Torrey PinesCourse (North e South), metterà in palio 9.300.000 dollari, di cui 1.674.000 andranno al vincitore. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà il francese Matthieu Pavon. Per provare ad impedirglielo ecco il giapponese Hideki Matsuyama, già campione, quest’anno, nel The Sentry Open. Presenti anche lo Ludvig Aberg, gli americani Keegan Bradley, Sahith Theegala e Tony Finau. Proveranno ad inserirsi nel lotto dei favoriti anche il sudcoreano Sungjae Im, l’inglese Aaron Rai, l’irlandese Shane Lowry e l’australiano Jason Day, reduce dal terzo posto nel The American Express e due volte vincitore (2015 e 2018) dell’evento.