Giudice Sportivo terzo giallo per Paredes e 4 diffidati | Solet salta Udinese-Roma

Tante le “distrazioni” che in casarischiano di distogliere l’attenzione della banda di Ranieri dal campo, dalle notizie di mercato alle voci su Allegri come nuovo allenatore. Squadra chiamata a vincere e convincere in Olanda, nel match contro l’AZ Alkmaar utile al blindare la qualificazione al prossimo turno di Europa League e a sfatare il tabù trasferta. Il tutto propedeutico poi alla sfida della Bluenergy Arena contro l’di domenica prossima, con qualche informazione in più dalche il tecnicorosso dovrà tenere a mente.Ufficializzato anzitutto ilper, cartellini tutti collezionati nelle ultime quattro gare di campionato (contro Milan, Lazio e Genoa). Non c’è ancora rischio squalifica per l’argentino, a differenza invece dei 4che dovranno prestare attenzione nella trasferta friulana: con un ammonizione in più Mancini, Saelemaekers, Koné e Cristante salterebbero il Napoli, una sfida in cui Ranieri ha bisogno di tutti gli effettivi per uscire dall’Olimpico con un risultato positivo.