Lopinionista.it - “Fuori dal coro”: le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 gennaio

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –22nuovo appuntamento con “dal” condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Nel corsoampio spazio verrà dedicato a un reportage nelle notti milanesi, dove spesso avvengono risse, furti e problemi di ordine pubblico, i cui protagonisti sono sempre più frequentemente dei giovanissimi organizzati in baby gang.E ancora, continua l’inchiesta sulla situazione dei boschi, che talvolta risultano essere sotto il giococriminalità e diventano il luogo privilegiato per lo spaccio di sostanze stupefacenti: questa settimana le telecameretrasmissione sono andate in Toscana. Infine una pagina sulla mancata integrazione, con il racconto da Ancona di alcune donne islamiche costrette dai mariti a vivere rinchiuse in casa senza poter uscire da sole.