Diego Tavani il commento social dopo aver abbandonato Uomini e Donne

Nel corso della puntata diandata in onda ieri, 20 gennaio,ha deciso di abbandonare la trasmissione.“Ho pensato sinceramente che in questo momento non ho più delle motivazioni valide emotivamente per stare in studio. Ho dedicato tutto il mio tempo alla conoscenza con Claudia e non ho quella motivazione di conoscerne un’altra“, la spiegazione dell’ormai ex cavaliere.ha dunque scelto di lasciare lo studiomaturato la consapevolezza che tra lui e Claudia D’Agostino non potesse esserci futuro. Il 45enne romano, reduce da accesi scontri con la 35enne salernitana (QUI l’ultima dura lite tra i due), ha ammesso di essersi stancato di aspettarla. “Sono stanco di aspettarti, con i tempi che hai tu non andiamo da nessuna parte“. Del resto, già in passato l’uomo aveva sottolineato quanto fosse più coinvolto della donna nella loro frequentazione.