Demografia e abbandono: "L'appennino scompare"

MONTAGNAUn territorio in grave difficoltà quello della nostra montagna. È questo, in estrema sintesi, il risultato che emerge dal rapporto sulle Aree interne presentato in Regione nelle scorse settimane. Secondo tale ricerca l’area di cui fa partepistoiese (che comprende anche Lunigiana, Garfagnana e Mediavalle) ha una popolazione media di 49 abitanti per chilometro quadrato (la media regionale è di 161), con il 95% degli abitanti che vivono in aree totalmente montane. Il 64 per cento della popolazione abita in località che non sono capoluogo, il 17% vive in zone ad alto rischio frane, l’11% in aree ad alto o medio rischio idraulico e il 100% in territorio ad alto o medio rischio sismico. Il rapporto fa luce sulla crisi demografica delle aree interne: a livello toscano dal 1951 le aree interne hanno perso il 20 per cento della popolazione di partenza, pari a circa 215mila abitanti, e il loro peso sul totale regionale è sceso dal 34% al 24%.