Calciomercato Milan Patrick Dorgu va al Manchester United | ecco la cifra che Zlatan Ibrahimovic non ha potuto offrire

è un obiettivo didel, maè stato superato dall’offerta del.Ildi Sergio Conceicao perde il delicato scontro diretto contro la Juventus, adesso i rossoneri (con la gara contro il Bologna da recuperare) si trova a – 8 dal quarto posto occupato dalla Lazio. Il Diavolo, anche con l’aiuto del, deve provare a uscire dalle sabbie mobili in cui si trova da ormai inizio stagione.Uno degli obiettivi di mercato de, o per meglio dire era. Infatti da quello che emerge il terzino del Lecce sarebbe a un passo dal, Pantaleo Corvino sta trattando la cessione del proprio calciatore per 35 milioni di euro.piace molto al Diavolo, soprattutto con l’eventuale cessione di Theo Hernandez.