Oasport.it - Basket, Trento espugna il campo del Badalona e tiene viva la speranza in Eurocup

Una vittoria cheaccesa la fiammella delladella qualificazione. La Dolomiti Energiadi Paolo Galbiati otla sesta vittoria stagionale nel girone A dibattendo la Joventutper 86-100 in una sfida condotta sin dalle prime battute. Giornata positiva al tiro pesante per i viaggianti, che chiudono con un buonissimo 10/24 e ringraziano Myles Cale, per lui 21 punti e 4/6 dall’arco; Jordan FOrd ne aggiunge 15, 14 e 5 assist invece per Quinn Ellis.Dopo i primi minuti equilibrati, il primo a mettere le marce alte è Myles Cale che segna i primi nove punti di, due liberi di Niang siglano il +5 al 5? ma arriva la risposta dell’ex Houston Rockets Sam Dekker (8-11). L’attacco spagnolo si regge quasi esclusivamente sullo statunitense scuola Wisconsin, ma gli ospiti sono più vivi e tentano la prima fuga con Ellis e Mawugbe, prima che i due di Roberson sulla sirena chiudono il primo parziale sul 18-24.