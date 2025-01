Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, quanto incassano Sinner e Sonego? Le cifre di un montepremi record

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’va spedito verso l’atto conclusivo. E fin qui, grandi protagonisti sono stati i tennisti italiani, che a Melbourne stanno raccogliendo una soddisfazione dietro l’altra. Da Jannik, numero 1 al mondo e campione in carica sul suoloo, a Lorenzo, che per la prima volta in carriera ha centrato i quarti in uno Slam, senza dimenticare il doppio da sogno Bolelli-Vavassori, semifinalista nel torneo maschile. Mavale l’dal punto di vista economico? In soldoni,hanno portato a casa al momento i campioni azzurri? L’mette sul piatto nelunda: 96,5 milioni di dollarii (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024.Torneo singolareChi alzerà la coppa a Melbourne incasserà la bellezza di 3,5 milioni di dollarii (circa 2 milioni e 100mila euro).