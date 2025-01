Romadailynews.it - Venerdì 24 gennaio al Museo Explora inaugurazione di “Quanti Mesi”, allestimento interattivo sulla gravidanza

Sarà presentata24alle ore 12 presso– Ildei Bambini di Roma (via Flaminia 80-86) l’installazione permanente “”. Frutto di una partnership tra il Gruppo Villa Claudia ed, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza sui temi legati alla.L’consentirà di esplorare il ciclo riproduttivo e gestazionale degli organismi vivipari, ovipari e ovovivipari. Il Gruppo Villa Claudia, grazie al contributo dei suoi esperti, tra i quali il dott. Massimiliano Marziali, e i medici e biologi del suo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, ha fornito, oltre al supporto scientifico, anche video e immagini che arricchiranno l’esperienza educativa per i bambini, che potranno avvicinarsi al mondo dellaattraverso il metodo di apprendimento “learning by doing”.