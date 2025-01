Lanazione.it - Re, cavalieri e mitologia al Museo Nazionale del Bargello

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 gennaio 2025 - A partire da sabato 25 gennaio, ildelospiterà tre visite guidate tematiche – dal “Alla corte di re e” e “Dei ed Eroi al MiTico” - a cui potranno partecipare gratuitamente i bambini dai 7 ai 12 anni. L’iniziativa, pensata per offrire ai più giovani un’occasione di visita divertente e interattiva, prevede tre incontri, curati dal personale del. Il sabato mattina, ilaccoglierà piccoli gruppi (massimo 10 partecipanti) per un percorso guidato in alcune sale del, seguito da un laboratorio pratico. Le attività sono ideate per specifiche fasce d’età e puntano ad avvicinare i partecipanti a due tematiche rappresentate nella collezione del: laclassica e il mondo cavalleresco. Durante il percorso i giovani visitatori avranno l’opportunità di esplorare diverse tipologie di opere d’arte, stimolati all’osservazione e alla riflessione critica tramite strategie di pensiero visuale.