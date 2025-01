Inter-news.it - Moviola Inter-Empoli: Feliciani si perde un rigore e tanti altri falli

Leggi su Inter-news.it

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Teramo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Diverse incertezze, soprattutto prima del 45?, in cui sceglie di non decidere e lascia la partita nel caos. Come all’8?, quando su un cross da destra di Denzel Dumfries c’è un contrasto in area e concede calcio d’angolo. Ma per batterlo ci vogliono due minuti, con altretgiocatori a terra. Sono Lautaro Martinez e Ardian Ismajli, perché? Perché il difensore dell’, in maniera molto scoordinata, alza molto (troppo) la gamba e colpisce l’avversario coi tacchetti sulla tibia destra quando calcia.