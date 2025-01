Liberoquotidiano.it - Meloni da Trump e FdI vola: la sinistra prova a recuperare ma non ce la fa, ecco l'ultimo sondaggio Mentana

Fratelli d'Italia di Giorgiasi conferma primo partito nelSwg per il TgLa7 di Enrico. In particolare, come illustrato dal direttore del telegiornale nell'edizione delle 20 di lunedì 20 gennaio, il partito della premier, nonostante un calo dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa, guida comunque la classifica col 29,5% dei consensi. Nelle ultime ore, la premier è stata al centro del dibattito pubblico non solo in Italia ma anche all'estero in quanto unico leader europeo invitato alla cerimonia di insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Un riconoscimento, questo, che potrebbe avere delle ripercussioni positive sui consensi nei suoi confronti. Leggero aumento per il Partito democratico di Elly Schlein, che sale dello 0,2 e si porta al 22,4%. Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,6.