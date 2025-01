Quotidiano.net - Joe Biden, il selfie abbracciato alla moglie Jill prima di lasciare la Casa Bianca

Roma, 20 gennaio 2025 – Ultimoper Joee la. Il presidente uscente degli Stati Uniti e l’ormai ex first lady si sono scattati un’ultima foto sotto il colonnatodil'edificio su un elicotterodi abbandonare quella che è stata la sua abitazione negli ultimi 4 anni e dirigersivolta della Rotonda del Campidoglio, dove, alle 18 (ora italiana), Donald Trump presterà giuramento come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America "One morefor the road. We love you, America” (“Un altroper la strada. Ti amiamo, America”), ha scrittoin un messaggio a commento delpostato su X. In meno di un paio di ore l’immagine ha ricevuto oltre 3,9 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Giorno dell'insediamento di Trump: tutte le immagini