Esplosione in carcere: detenuto lancia gas, agente ferito a Castrogno

Teramo - La situazione all'interno deldiè sempre più tesa, con aggressioni e episodi violenti che si susseguono senza sosta, alimentando un clima di insicurezza tra gli operatori. L'ultimo incidente si è verificato ieri, quando unhato una bomboletta di gas nell'infermeria, creando un'che ha danneggiato la struttura eunpenitenziario. L'ha provocato la rottura dei vetri e ha liberato un fumo denso che si è diffuso in gran parte dei piani, creando un’ondata di panico tra i detenuti. La prontezza di un’infermiera e di un poliziotto ha permesso loro di mettersi in salvo, ma l’è stato comunque trasportato in ospedale per le cure, con una prognosi iniziale di sei giorni. Il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Sinappe) ha subito denunciato l'accaduto, esprimendo profonda preoccupazione per la crescente pericolosità della situazione all’interno della struttura penitenziaria.