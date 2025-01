Ilrestodelcarlino.it - Elezaj si fa espellere. Il Teramo fa poker

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CASTELFIDARDO CITTA’ DI 1913 (3-4-2-1): Torregiani, Cangemi (32’ st Menna), Cipolletti, Brugarello; Cum (18’ st Loncini), Angiulli (46’ st Esposito), Messori, Pietrantonio; Pavone (38’ st D’Amore), Tourè; Chiarella (32’ st D’Egidio). Panchina: Sonko, Pepe, Capitanio,Ouali. All. Pomante. CASTELFIDARDO (4-3-3):, Costanzi, Morganti, Vecchio, Fabbri; Miotto (38’ st Ausili), Gambini (32’ st Munari), Baldini; Caprari (26’ st Cotugno), Nanapere, Braconi. Panchina: Madonna, Fossi, Dovhanyk, Romagnoli, Carano, Zanutel. All. Giuliodori. Arbitro: Chindamo di Como. Reti: 44’ pt Chiarella, 10’ st Nanapere, 24’ st Tourè, 34’ st D’Egidio, 48’ st Esposito. Note: espulso al 30’ st. Ammoniti Vecchio, Pietrantonio, Cangemi, Chiarella, Miotto, Brugarello. Si fermano a tre i risultati positivi di fila per il Castelfidardo.