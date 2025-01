Gamberorosso.it - Contrordine: il vino Sinner è vero Primitivo e non è mai stato sequestrato. Ecco cosa è successo veramente

Il Rosso Jannik regalato per Natale al tennista altoatesino èdi Manduria Doc, ma etichettato in maniera irregolare. Si avvia tecnicamente verso la chiusura - anche se resta in piedi la polemica politica - il caso delle 73 bottiglie inviate dal comune pugliese al sindaco di Sesto Pusteria (dove è nato l'attuale numero uno del ranking Atp), che il Consorzio di tutela vini di Manduria aveva riconosciuto come non Doc, perché prive di fascetta di, avviando una segnalazione agli uffici dell'Icqrf. Secondo quanto ha potuto verificare il Gambero Rosso, attraverso gli organismi di controllo, non c'èalcun sequestro di bottiglie, ma sono state rilevate delle irregolarità amministrative - una sui registri e una sulla mancata presenza delle fascette diper la Doc - che sono state già sanate.