Campionato Under 17, vittoria per il Basket Sant'Agnese

Tempo di lettura: 2 minutiIl, nella terza giornata di ritorno del17 maschile regionale, ha ottenuto unaparticolarmente importante sia per l’umore che per la classifica.I ragazzi della presidente Maria Pia Manganiello, infatti, hanno battuto in casa gli avversari di Carbat Matese col punteggio finale di 48-39. Questali posiziona avanti in classifica in caso di arrivo appaiati, avendo già vinto la gara di andata a Piedimonte Matese.L’inizio è stato molto teso ed equilibrato, con le due formazioni che non riuscivano a prendere il largo. Ed il primo periodo si è chiuso sul +2 in favore dei padroni di casa (15-13).Nella seconda frazione di gioco, gli atleti allenati da coach Stefano Liucci hanno trovato difficoltà a fare canestro da fuori ed hanno subito la difesa a zona degli ospiti che hanno inferto loro un sonoro parziale di 3-13 (18-26 al riposo).