Calciomercato Milan accordo col Manchester City per Kyle Walker | formula e cifre

Il difensore delsta per diventare il primo colpo dideldell’operazione.Ildopo il successo in Supercoppa Italiana torna con i piedi per terra, il pareggio contro il Cagliari, la vittoria in extremis contro il Como e adesso la sconfitta contro la Juventus. Il Diavolo ha avuto tre giorni d’oro in Arabia Saudita ma poi è ricaduti negli stessi difetti della gestione di Paulo Fonseca. Sergio Conceicao dovrà, complice anche il mercato, trovare il modo di dare equilibrio a una squadra che sembra aver perso questa caratteristica da dopo lo scudetto del 2022.Per provare a risalire la china il Diavolo sta cercando rinforzi, il primo dovrebbe esseredel. Il giocatore inglese ha un contratto col club allenato da Pep Guardiola fino al 30 giugno 2026 a 9 milioni di euro netti, ma a fronte di un anno ulteriore spalmerà il suo ingaggio in rossonero.