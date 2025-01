Donnaup.it - Biscotti di vetro per un Natale scintillante: incredibilmente belli e deliziosi! Senza lievito!

disono una vera sciccheria natalizia. Normalmente vengono realizzati con pasta frolla, poi tagliati con le formine e utilizzati come decorazione mangereccia sull’albero dio come addobbi presentati in bel cabaret. Ciò che li rende unici è la farcitura sottilissima, quasi trasparente. C’è chi per riuscirci, utilizza caramelle gommose, ma per una ricetta davvero sana e genuina, dovremmo rinunciare a coloranti e addensanti.Per questo, vi consigliamo di realizzare tutto da voi: il risultato è stupefacente!I dolcetti che otterrete avranno la forma che preferite, perché li preparerete con la sac à poche e il ripieno si frantumerà al primo morso, regalando squisite vibrazioni di piacere al palato.Che soddisfazione per voi e quanto stupore susciterete nei vostri ospiti.