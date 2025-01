Lanotiziagiornale.it - 204 nuovi miliardari nel 2024, 44% dell’umanità ancora in povertà

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’ultimo rapporto di Oxfam, “Takers, Not Makers“, racconta un mondo diviso tra chi prende e chi produce. Le disuguaglianze economiche, radicate in un sistema globale ereditato dal colonialismo, continuano a favorire pochi privilegiati, mentre miliardi di persone lottano per la sopravvivenza. Nel, la ricchezza deiè aumentata tre volte più rapidamente rispetto all’anno precedente: due trilioni di dollari in più, con la creazione di 204, quasi quattro a settimana. Nel frattempo, il numero di persone che vivono sotto la soglia didi 6,85 dollari al giorno è rimasto pressoché invariato rispetto al 1990: un drammatico 44% della popolazione mondiale.Un’aristocrazia modernaOxfam denuncia come il 60% della ricchezzaa derivi da eredità, cronyism o potere monopolistico.