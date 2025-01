Bergamonews.it - Zogno, corsa contro il tempo per salvare Budino: un cagnolino incastrato in una buca da 6 giorni

Leggi su Bergamonews.it

. È una verailper portare in salvo, un Jack Russel maschio di due anni, di piccola taglia, che èda seiin unain una zona impervia del Monte di, in via Cabalzar, sulla montagna che porta a Sant’Antonio Abbandonato.Il primo allarme è scattato martedì 14 gennaio. Il piccolo cane si era allontanato da casa e non aveva fatto più ritorno. I proprietari hanno iniziato le ricerche.“Sabato 18 gennaio – racconta la proprietaria – mio padre l’ha sentito abbaiare e finalmente abbiamo individuato la zona dove è caduto. Si trova a circa 400 metri da casa, 15 minuti a piedi dalla nostra abitazione. Anche se la zona è molto impervia, circondata da pareti di roccia, non si riesce a scavare e laè molto stretta. I vigili del fuoco, intervenuti nella giornata di sabato, hanno lavorato anche di notte per cercare di recuperarlo”.