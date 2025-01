World Cup 2025, il Setterosa vince con Israele e si qualifica per le SuperFinal di aprile

Leggi su Ilfaroonline.it

Alessandropoli, 19 gennaio– Un grandeconquista lediCup, nella partita odierna contro. Dall’11 al 13le Azzurre scenderanno in gara con avversarie importanti come Cina, Giappone, Spagna, Olanda, Grecia, Australia e Ungheria.Intanto splende il risultato a favore di 17-12 avuto ad Alessandropoli, in Grecia. Decisiva allora la partita di oggi pomeriggio con lo stesso.Il racconto della partita, il tabellino, le interviste e le convocate – Fonte Federnuoto/federnuoto.itTabellino Italia-17-12Italia: Condorelli, Leone 5, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 1, Colletta, Bettini 6 (1 rig), Ranalli 2 (1 rig), Cocchiere 2, Papi, Sesena, Rosta, Cassarà. All. Silipo.: Kakuzin, Yaacobi, Katzir, Bogachenko 3 (1 rig), Levi 1, Futorian, Rahum 1, Raz, Tirosh 3 (1 rig), Sasover 1, Markovsky 1 (rig), Gazit, Karpati, Wissman 2.