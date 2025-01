Nerdpool.it - The Sims 4, disponibile 3 nuovi DLC

Leggi su Nerdpool.it

La squadra di Theha annunciato oggi il lancio di trekit per arricchire l’esperienza di gioco: The4 Postazione da Gamer Kit, The4 Rifugio Segreto Kit, e The4 Casa Casanova Kit. Questi contenuti sono già disponibili per PC tramite l’EA app, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One.The4 Postazione da Gamer KitRealizzato in collaborazione con la famosa creatrice lilie, questo kit consente di progettare la stanza dei sogni per gamer. Tra i dettagli inclusi, spiccano:Una mini pianta mucca sospesa.Una mini libreria ispirata al formaggio grigliato.Altri simpatici richiami al mondo dei.The4 Rifugio Segreto KitIspirato allo stile elegante della designer Daniela Alberghini, questo kit trasforma ogni spazio in un rifugio intimo e chic.