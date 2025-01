Pronosticipremium.com - Serie A, pari fra Parma e Venezia: il Cagliari rimonta il Lecce

Si infiamma sempre di più la domenica valida per la 21° giornata diA. Il pomeriggio di questo 19 gennaio ci ha regalato, alle 15:00, due scontri diretti per la salvezza. Si parte dalla sfida del Tardini tra, che si è conclusa con il risultato di 1-1. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, grazie al rigore perfettamente realizzato da Joel Pohjanpalo al 20? minuto. Nella ripresa, invece, è arrivata la risposta dei ducali sempre dagli 11 metri, grazie ad Hernani. Nel finale, viene annullata la rete di Gaetano Oristanio, con le due squadre che mettono in cascina 1 punto a testa.Tanti gol e spettacolo, invece, fra, in quel dell’Unipol Domus Arena. I salentini sbloccano il risultato a fine primo tempo grazie al sinistro chirurgico di Santiago Pierotti.