Formiche.net - Regionali, è possibile arginare il divieto del terzo mandato. Il prof. Petrillo spiega come

Il dibattito suldi unper i presidenti delle Regioni non sembra tenere conto di unavia di fuga.L’articolo 122, comma 5, della Costituzione dispone, infatti, che “il presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto”.In questo caso, l’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge statale 2 luglio 2004 n.165 prevede che la legge elettorale regionale debba introdurre “la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondoconsecutivo del presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”.Ne deriva che ildelscatta solo qualora lo Statuto regionale preveda l’elezione diretta del presidente della Giunta.In altre parole, per aggirare il vincolo le Regioni interessate (e in primis Veneto e Campania) potrebbero modificare la propria forma di governo e modellarla su quella nazionale, prevedendo un’elezione indiretta del presidente.