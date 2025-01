Iltempo.it - Nuovi direttori delle Asl, spunta il caso Frosinone

La Regione Lazio è attesa dalla «prova del nove». Tante, infatti, sono le aziende sanitarie e ospedaliere in attesa della nomina del nuovo direttore generale. Dopo i colloqui coni candidati hanno effettuato il mese scorso, dunque, sale l'attesa perle scelte del presidente Francesco Rocca, che ha mantenuto la delega alla Sanità. Perché sono da assegnare le cinque attuali poltrone di commissario straordinario, poi altre tre digenerali coni contratti vicini alla scadenza e, infine, una sede che diventerà vacante già nei prossimi giorni: il vertice del Sant'Andrea. La direttrice generale dell'azienda di via di Grottarossa, Daniela Donetti, è stata infatti appena nominata direttore Salute e Welfare della Regione Umbria. Dal 2022 era a capo del Sant'Andrea, che dovrebbe lasciare già dalla prossima settimana perché entrerà in servizio ufficiale nei prossimi giorni, come definito nel decreto di nomina della Regione Umbria.