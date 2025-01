Agi.it - Manifestanti Pro Pal bruciano una foto della ministra Bernini a Torino

AGI - La riproduzione di un mini carro armato con all'interno un'immagineAnna Maria, è stata bruciata adurante una manifestazione Pro Pal davanti alla sede di Leonardo. Nel piccolo tank comparivano anche le rappresentazioni dei rettori dell'università die del Politecnico, rispettivamente Stefano Geuna e Stefano Corgnati. "Un'altra incivile manifestazione di presunto dissenso, messa in scena dagli attivisti pro-Palestina", dice Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amzione e segretario regionale di Forza Italia in Piemonte. "Davanti alla sede torinese di Leonardo S.p.A, è stato bruciato un modello di carro armato con 'a bordo' le figuredell'università eRicerca, Anna Maria, del rettore dell'Università diStefano Geuna e del rettore del Politecnico Stefano Corgnati.