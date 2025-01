Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: vittoria per E.Oeberg, una grande Wierer chiude ai piedi del podio

15.44 Questa la classifica generale della Coppa del Mondo:1 F.Preuss GER 7492 L.Jeanmonnot FRA 6073 E.SWE 5714 S.Minkkinen FIN 4595 J.Richard FRA (U23) 4266 J.Simon FRA 4057 O.Michelon FRA (U23) 4048 J.Braisaz-Bouchet FRA 3709 S.Grotian GER (U23) 36210 M.Kirkeeide NOR (U23) 33013 D.ITA 29115.42 Hannaancora una volta ha dimostrato una grandissima condizionendo al sesto posto nonostante tre errori.