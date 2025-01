Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Ineos Grenadiers a caccia di nuovi sponsor

Roma, 19 gennaio 2025 - Prima la crisi dei risultati e poi quella economica: l'ex Team Sky, oggi, non sta vivendo il suo periodo più florido e per tornare ai vecchi fasti, oltre a qualche intuizione fortunata di ciclomercato, potrebbe servire linfa fresca. Parola del ceo John Allert. I dettagli Sono lontantissimi gli anni dei 7 successi al Tour de France tra il 2012 e il 2019 nonostante in teoria di anni non ne siano passati così tanti, ma da allora è successo davvero di tutto: compreso il declino della stella Egan Bernal, mai più tornato ai suoi livelli dopo il terribile incidente in allenamento di gennaio 2022. In contemporanea alla parabola discendente del colombiano, che tuttora è la punta di diamante per i Grandi Giri insieme al punto interrogativo Carlos Rodriguez, nelsi affacciavano ifenomeni Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Jonas Vingegaard e soprattutto Tadej Pogacar, un lotto destinato a spartirsi quasi per intero la torta delle principali corse nel calendario World Tour, quella categoria da difendere a ogni costo.