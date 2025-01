Oasport.it - Alberto Tomba loda le azzurre: “Goggia e Brignone le regine di Cortina, sono grandi”

era tra gli spettatori del superG femminile did’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurro più vincente di sempre ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD per commentare il trionfo italiano odierno.Federicaha vinto con il crono di 1’21?64, andando a precedere di 0?58 l’elvetica Lara Gut-Behrami e di 1?08 l’altra svizzera Corinne Suter, mentre è rimasta ai piedi del podio Elena Curtoni, quarta a 1?11, infine si è classifica settima Sofia, staccata di 1?25.Le parole di: “Grande giornata, infatti ieri con Sofia ho detto ‘Aspetta Lindsey, non si sa mai’. Oggi è saltata, però brava, è tornata alla grande. Grande Fede, e Sofia ieri, che devo dire, ledi! Aspettiamo gli uomini,le donne, i Mondiali di Saalbach vediamo, comunque complimenti, grande Fede, e Sofia ieri“.