Oasport.it - A che ora Sonego-Tien, Australian Open 2025: dove vederlo in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, lunedì 20 gennaio, Lorenzosarà nuovamente tra i protagonisti degli. Sul campo della John Cain Arena il piemontese vorrà dar seguito alla propria avventura a Melbourne, affrontando negli ottavi di finale il qualificato americano, Learner, tra le sorprese di questo Major e tennista di grandi prospettive.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 4.30Il giocatore allenato da Fabio Colangelo ha stupito anch’egli nel suo percorso, viste le affermazioni contro il brasiliano Joao Fonseca e l’ungherese Fabian Marozsan. Controsarà richiesta, molto probabilmente, una prestazione ancor migliore dal punto di vista tecnico.Lo statunitense è un mancino, in grado di dare alla palla delle rotazioni che possono dare non poco fastidio a un tennista come Sonny, solito giocare il dritto a sventaglio da sinistra e a concedere non poco campo sul lato destro.