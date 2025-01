Superguidatv.it - 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta di Senigallia: le anticipazioni del 19 gennaio

Leggi su Superguidatv.it

Una città meravigliosa, dal mare limpido e cristallino: èla quinta tappa del ciclo di, attesa per domenica 19, in esclusiva su Sky, e in streaming su NOW. Lo chefprosegue il suo viaggio indagando le tradizioni culinarie di un territorio adagiato sulla Riviera Adriatica, meta del turismo estivo per le sue “spiagge di velluto”.4con, ledella puntata del 19Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, l’incontro tra mare e terra si riflette in una tradizione gastronomica unica che comprende tra le ricette anche il “brodettosenigalliese”. La missione disarà tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante tipico di