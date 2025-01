Zonawrestling.net - WWE: HBK a Saturday Night’s Main Event per dirigere la firma del contratto per Cody vs Owens della Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

La faida traRhodes e Kevinè ormai diventata altamente personale. I due si affronteranno alla Royalin un Ladder Match con in palio l’Undisputed WWE Title. Nell’occasione anche il Winged Eagle Title sarà appeso sopra il ring. I due contendenti devono, però, ancorare ilche sancisce il match e proprio su questo fronte ci sono state novità ieri notte a SmackDown.HBK dirigerà le operazioniIeri notte a SmackDown, il GM Nick Aldis ha provato a farre aRhodes e Kevinilche andrebbe a sancire in modo definitivo il loro Ladder Match per la Royal. Nessuno dei due, però, ha voluto apporre laprima che lo facesse l’avversario. Allora Aldis, stufo, ha riferito che i due firmeranno contestualmente ildel prossimo 25 gennaio e lo faranno sotto la direzione di Shawn Michaels.