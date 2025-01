Juventusnews24.com - Weah punta Juve Milan nel segno di papà George. Vuole raggiungere quel traguardo: di cosa si tratta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e ha unnel mirino per il big match dell’Allianz Stadium. L’americano neldiLa ventunesima giornata di Serie A offrecome big match di questo sabato. I bianconeri, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, vogliono ritrovaresuccesso sfuggito nelle ultime occasioni in campionato.Una sfida speciale per Timothy, considerato il passato ditra le fila dei rossoneri. L’americano può andare aa 25 anni e 254 giorni di distanza dall’ultima rete del padre in uno scontro tra queste due squadre (doppietta con la maglia rossonera contro i bianconeri il 9 maggio 1999). QUOTE– Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia lantus sia ilhanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League.