Ilrestodelcarlino.it - Viale Dante, i negozi fanno festa. Ma ad aprire sono solo gli stranieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il periodo delle feste ha sorriso ai commercianti di. Ma la situazione resta critica, tanto che per ogni chiusura didi abbigliamenti negli ultimi mesisubentrate attività gestite dadove si vende un po’ di tutto. La boccata di ossigeno arrivata con le feste resta così un fuoco troppo piccolo per invertire l’inerzia di una crisi del commercio che non conosce soluzioni. "Nel periodo delle festività si è lavorato bene - premette Pasquale Lonero, presidente del comitato di-. Mediamenteandati bene anche gli incassi se li parametriamo a quanto era accaduto l’anno precedente. Non saprei dire se c’è stata più gente o c’era una clientela diversa, fatto sta che i fatturati nel periodo delle feste nonaffatto andati male. Il comparto della ristorazione è stato quello che è andato meglio, come ci si aspettava, ma anche il commercio e l’abbigliamento, tolte alcune particolari tipologie diandati bene".