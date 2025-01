Secoloditalia.it - Un altro sabato a rischio: faro su Bologna e Roma. Piantedosi: «C’è un network dell’antagonismo»

Non una regia, ma un «quello sì. Alla vigilia di un nuovo pomeriggio di preoccupazione per ciò che può accadere nelle piazze italiane, e in particolare quelle di, il ministro dell’Interno, Matteo, analizza il fenomeno delle tensioni che stanno attraversando il Paese e che si concentrano contro le forze di polizia, e rilancia la necessità di «fare in fretta» sul ddl Sicurezza, che contiene «una serie di normative importanti. Ad esempio la tutela legale nei confronti delle forze dell’ordine, con il sostegno alle spese».Un: le manifestazioni asono in programma due appuntamenti della sinistra radicale, uno pro-Pal e l’proprio contro il ddl Sicurezza. Inoltre, è prevista una “passeggiata” della formazione di destra Rete dei patrioti sui luoghi in cui la scorsa settimana si è assistito alla devastazione messa in atto dalla sinistra antagonista cavalcando il caso Ramy.