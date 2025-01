Short track Europei Dresda 2025 | Arianna Fontana è tornata oro nei 1000 e nella staffetta

Leggi su Sportface.it

Si apre col botto per l’Italia la 28esima edizione deglidi, di scena in Germania a. Una straordinariaha infatti centrato la sua medaglia d’oro continentale numero 17finale deimetri; non è tutto però, perché insieme alla valtellinese classe ’90 c’è sul terzo gradino del podio anche Elisa Confortola, che trova così la prima medaglia individuale in un Europeo.Condotta di gara tatticamente ai limiti della perfezione per, che si è avvalsa anche l’aiuto delle due compagne di nazionale Confortola e Ioratti, con le quali si è data il cambio davanti. Il finale è entusiasmante, con la veterana azzurra che trionfa davanti alla magiara Petra Jaszapati e all’olandese Zoe Deltrap; quest’ultima però viene squalificata per aver causato la caduta di Confortola sulla linea del traguardo, con la giuria che ha assegnato giustamente il bronzo all’azzurra.