Sapri, presentazione del libro "Ovunque andrò" di Piera Carlomagno

Leggi su Ildenaro.it

porta il romanzo “” nelle Terre del Bussento. Ladelsi terrà nell’aula consiliare dioggi sabato 18 gennaio alle ore 18. “Quella notte, ai piani centrali del vecchio BeiArt di Pechino, qualcuno aveva visto cadere qualcosa oltre i vetri della camera da letto”. Per la scomparsa dell’imprenditore italiano Raniero Monforti viene imputata di uxoricidio la moglie Gaetana Paola C., detta Tania, ma passa due anni prima che arriva la vigilia della sentenza della Corte d’assise di Napoli ; ed è in quella notte di attesa che lei ricostruisce, per un uditorio immaginario, gli ultimi mesi prima della scomparsa, ma anche tutta la storia, fin dall’inizio: perché la verità arriva da molto lontano. Da un paese chiamato Castrappeso, letteralmente tagliato in due da una frana che nel 1935 ha diviso a metà palazzo Di Salvia, segnando il destino di una famiglia; dagli incredibili personaggi che attraverso quasi un secolo hanno costruito una dinastia e una conceria di successo, nella remota Basilicata.