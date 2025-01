Romadailynews.it - Roma: turisti nel mirino di ladri e borseggiatori, 13 persone arrestate in pochi giorni

Leggi su Romadailynews.it

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale divolti a garantire la sicurezza deie dei cittadinini che affollano la Capitale in questi primidel nuovo anno. Le incessanti attivita’ antiborseggio svolte dai Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno portato negli ultimiall’arresto di ben 13, gravemente indiziate del reato di furto. Le modalita’ con cui le vittime vengono agganciate e poi derubate sono pressoche’ immutate, ma l’attenzione da parte dei Carabinieri e’ e rimane alta. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, e’ avvenuto in largo Gaetana Agnesi, alla fine di via degli Annibaldi, dove solitamente isi scattano foto e selfie immortalando la bellezza e la maestosita’ del Colosseo.