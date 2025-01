Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 14-25, Pantere stellari al PalaWanny

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Haak ha tutto lo spazio contro il muro a uno.0-1 Toccato l’attacco di Gabi.TERZO SET19.00 Altri 4 muri perin questo secondo set che ha raccolto ben 17 punti in attacco. Gabi sale a 13 punti, Zhu a 12. Dall’altra parte in difficoltà Antropova con 4 errori.14-25 SECONDO SET! Chiude Gabi con la fast:semplicemente dominanti.14-24 Nwakalor va a segno in mezzo al muro.13-24 Esce l’attacco di Antropova:ha undici set point.13-23 Muro di Gabi!dilaga.13-22 Il muro di Wolosz su Mingardi!13-21 Mingardi tocca l’attacco di Chirichella.13-20 Buon primo tempo in anticipo di Carol.12-20 Ace di Zhu Ting! Palla sulla riga.12-19 Sbaglia il servizio Herbots.12-18 Pasticciain fase di contrattacco.