Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: 21-25, le Pantere si aggiudicano il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Attacco da zona 6 potentissimo di Zhu.3-2 Pallonetto di Antropova che va a segno.2-2 Pallonetto delicatissimo di Haak.2-1 Diagonale potentissima di Zhu.Herbots dolorante alla caviglia, potrebbe uscire.2-0 Gran difesa die Carol sorprende la difesa di.1-0punto per Nwakalor.SECONDO SET18.32 6 muri a 0 in favore diche ha sbagliato meno: soli 2 errori a fronte dei 7 di. Top scorer Gabi con 6 punti.21-25SET! Sbaglia al servizio Nwakalor dopo una striscia lunghissima.21-24 Annullato un altro set point da!20-24 Fast di Carol e il muro non si chiude in tempo.19-24 Mingardi piazza in maniera estremamente precisa il suo attacco.18-24 Stavolta a segno Herbots dalla seconda linea.