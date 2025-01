Agi.it - La politica ad Hammamet sulla tomba di Craxi. La figlia Stefania "solo esponenti di centro destra"

AGI - In una giornata fredda, con il cielo coperto e il mare agitato, oltre 200 persone arrivate dall'Italia adhanno reso omaggio all'ex leader socialista e presidente del Consiglio Bettinoin occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta in questa cittadina balneare tunisina il 19 gennaio 2000. Un evento al quale hanno preso parte i figlie Bobo, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, reso possibile grazie alla fondazioneche ha organizzato delle iniziative per la ricorrenza. In mattinata,, oggi senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama, incontrando i giornalisti ha osservato come il padre abbia "lasciato tante intuizioni.