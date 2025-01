Ilrestodelcarlino.it - "La centrale a biometano e i ’giochi’ della sinistra"

Caro Carlino, “Ferrara al centro delle politiche di sviluppo regionale.”. Inizia così l’articolo sul piano de Pascale pubblicato sul Carlino domenica 12 gennaio a firma del capogruppo del Pd in Regione Paolo Calvano. Tre giorni dopo appare la notizia che l’agenzia regionale Arpae ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto aa Gaibanella. Allora mi sono chiesto: sono queste le politiche di sviluppo che la Regione vuol realizzare nel ferrarese? Visti i precedenti sembra proprio di sì. Politiche che hanno messo in imbarazzo gli esponentinostrani. Infatti, mentre a Ferrara hanno votato col centrodestra il “no” al rilascio del permesso di costruire la, a Bologna, dove sono in maggioranza, non hanno neppure preso in considerazione la decisione di Arpae.