Il Governo israeliano approva l’accordo su Gaza 737 detenuti in cambio di ostaggi

ROMA (ITALPRESS) – In una riunione fiume nella notte, ilhato l’intesa sul cessate il fuoco aed il rilascio degli, siglato ieri notte a Doha.entrerà in vigore domani. Lo ha comunicato l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Il via libera delarriva dopo che il gabinetto di sicurezza aveva già dato il suo ok aldi tregua. Secondo i media israeliani 24 ministri avrebbero votato a favore e otto controche dovrebbe entrare in vigore domani. Ora che ilhato, gli oppositori possono presentare un ricorso all’Alta Corte di Giustizia, anche se è improbabile che la Corte intervenga tempestivamente.Intanto, oggi Hamas comunicherà i nomi dei primi treche torneranno a casa. Ma “se i negoziati sulla fase 2 delfalliscono e Hamas non accetta le richieste di sicurezza, l’Idf tornerà a combattere intensamente acon il sostegno degli Stati Uniti”, è il monito di Netanyahu.