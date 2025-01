Il figlio non va via di casa, lei usa la mazza chiodata contro lo scooter della nuora. Il caso della mamma 79enne condannata a Rimini

Leggi su Open.online

Era arrivata a staccare luce e gas pur di spingere suoormai adulto ad andare via diassieme alla sua compagna. Per il tribunale di, però, il metododi 79 anni era da condannare. E infatti la donna è finita a processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento. Procedimento finito con la condanna a sette mesi di reclusione, con pena sospesa. La donna dovrà anche pagare un risarcimento di 800 euro a suoe alla.La vicenda nasce dalla denuncia dell’uomo di 53 anni, autista di autobus, che viveva con la sua compagna nelladi sua madre. L’anziana lo avrebbe bersagliato di dispetti, al punto da portarlo all’esasperazione. Spesso l’anziana stacca a le utenze di luce e gas. In un’altra occasione ha anche usato unacon cui ha bucato le ruote dellocompagna del