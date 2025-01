Sport.quotidiano.net - Il Brescia non si arrende mai: 2-2 in rimonta sul Bari

Leggi su Sport.quotidiano.net

– Iltorna dacon il sesto pareggio consecutivo della gestione di Pierpaolo Bisoli. La combattuta gara del “San Nicola” si chiude con un 2-2 che, in ogni caso, rappresenta una significativa conferma del temperamento delle Rondinelle, capaci di tornare dalla Puglia con un risultato positivo nonostante le numerose assenze (per diversi motivi hanno dato forfait Jallow, Verreth, Bjarnason, Juric, Borrelli e Moncini) ed una gara, giocata sotto una pioggia battente, che si è rivelata un impegnativo inseguimento per la formazione biancazzurra. Visto che però, piove sempre sul bagnato, in pieno recupero gli ospiti devono registrare pure l’infortunio di Cistana, entrato in campo da 25’ e messo ko da un serio problema al ginocchio. Nonostante qualche nervosismo di troppo nel finale, l’incontro si chiude con un pareggio che mantiene ila distanza dalla zona calda della classifica e, soprattutto, testimonia il carattere di un gruppo che continua a lottare al di là dei problemi che sta incontrando sul suo cammino.