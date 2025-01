Abruzzo24ore.tv - Confessa il delitto della compagna: la tragica storia di Michael Whitbread

Chieti -, un uomo di 75 anni originario dell'Inghilterra, hato l'omicidiosua, Michele Faiers, di 66 anni, avvenuto il 29 ottobre 2023 a Casoli, in Abruzzo. Ilsi è consumato durante una lite tra i due, in cui l'uomo ha preso un coltello, inizialmente per darglielo, ma poi l'ha utilizzato per ucciderla. Secondo, la suaera ossessivamente gelosa, e l'aveva picchiato per mesi a causa di un sospetto tradimento. Dopo l'omicidio, l’uomo ha lasciato l’Italia e si è rifugiato in Inghilterra, dove è stato arrestato il 1° novembre 2023. A marzo 2024 è stato estradato in Italia per affrontare il processo. In aula, il suo legale ha portato come testimonianza uno psichiatra forense, che ha diagnosticato aun disturbo ciclotimico, con sbalzi d'umore e dipendenza da alcol.