CdS – Fiorentina tra Luiz Henrique e Man | la strategia

Il calciatoreDa parte sua il ventiseienne sarebbe più che entusiasta di vestire la maglia che ha indossato per tanti anni il suo connazionale Adrian Mutu. Dall'altra parte, però, vorrebbe un incremento dell'ingaggio attuale che si aggira intorno al milione e mezzo netto a stagione. La prossima settimana sarà tutto più chiaro. I viola stanno traccheggiando nell'ottica di affondare il colpo per, ma non essendo un'operazione semplice – tutt'altro – si sono cautelati opzionando Man.Scambio con il TorinoA margine della partita di domenica contro il Torino, Daniele Pradè si confronterà con la dirigenza granata per approfondire l'ipotesi di scambio tra Christian Kouame e Antonio Sanabria. Quest'ultimo avrebbe già dato il suo via libera, mentre resta da capire la volontà dell'ivoriano al quale comunque non dispiacerebbe trovare continuità in Piemonte.