Catena da Digos trovata sui binari | la Digos indaga su ipotesi sabotaggio

Ladella Questura di Padova ha avviato un’indagine in seguito al ritrovamento di unada bicicletta sulla linea ferroviaria nella stazione di Montagnana. L’episodio, avvenuto giovedì 16 gennaio poco dopo le 7 del mattino, ha destato forte preoccupazione per la sicurezza del traffico ferroviario.Un tecnico della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), durante un controllo di routine, ha notato unccio rivestito in gomma appeso da ignoti alla linea elettrica ferroviaria del secondoo, all’altezza del fabbricato viaggiatori. Se l’oggetto non fosse stato individuato e rimosso tempestivamente, avrebbe potuto causare danni al pantografo dei treni in transito e compromettere la linea aerea di alimentazione, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.Dopo la segnalazione del personale tecnico, laè stata immediatamente rimossa e un esposto è stato presentato alla Polizia ferroviaria di Legnago.