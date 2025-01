Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2025: Steffy lascia Finn per colpa di Sheila

© US Mediasetnon smette di scombussolare la vita dei Forrester, anche quando le sue azioni sono positive. Questa settimana aarriverà ad una decisione clamorosa abbandonando la casa coniugale in disaccordo col trattamento riservato daalla madre biologica. Nel frattempo anche Liam è furioso col marito della sua ex (e viceversa). Maggiori info nelleche seguono.è in onda dalalalle 13:45 su Canale 5. La soap è visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da20 a2520: Liam pensa al bacio convorrebbe stabilirsi da Deacon (Sean Kanan) e lui cerca di convincerla are la città. Dpo il salvataggio della piccola Kelly (Sophia Paras McKinlay), la Carter è convinta di avere una seconda occasione per essere accolta nella vita del figlio e della sua famiglia.